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وزير التخطيط يشارك في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب

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وزير التخطيط يشارك في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب وزير التخطيط يشارك في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب

كتب : حسن حسين منذ 54 دقيقة

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، متجها إلى الدار البيضاء، في زيارة للمغرب تستغرق 3 أيام، يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، التي تعقد بمدينة مراكش المغربية غدا، وتستمر يومين بعنوان "التحولات الهيكلية في قارة إفريقيا"، وتناقش قضايا التحول والتنمية في إفريقيا وما يرتبط بها من تحديات وكيفية التعامل معها.

وقال دراج إنه سيتم عقد ورش عمل على هامش الاجتماعات تتناول استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم اقتصاديات المعرفة في القارة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ومساهمته في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية القوى العاملة والموارد البشرية وتفعيل دور المجتمع المدني في قضايا التنمية.

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