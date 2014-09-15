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مجلس الشورى اليمنى يدعو لسرعة تشكيل حكومة جديدة

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دعا مجلس الشورى اليمنى إلى سرعة تشيل حكومة جديدة في البلاد وتسمية أعضائها وفقا لمبادىء الحكم الرشيد وأن يتوفر في رئيسها المامه بالاقتصاد والكفاءة والنزاهة والاستقلالية .
> وأوضح المجلس، في بيان، عقب اجتماع للجنة الرئيسية، الإثنين، برئاسة عد الرحمن محمد على، رئيس المجلس، ضرورة أن تكرس الجديدة عملها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بما فيها إعادة النظر في المشتقات النفطية لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوصى المجلس في الاجتماع، الذي خصص لتقديم تصورات لمعالجة الوضع الراهن في اليمن بسرعة انجاز لجنة صياغة الدستور مسودة الدستور لمناقشته والاستفتاء عليه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية طبقا للمبادرة الخليجية.

وأكد بيان المجلس تتأييده لجهود ومساعى احتواء الموقف وضرورة التزام مسار التفاوض السياسى وعدم خروجه عن النطاق الوطنى والكف عن التصعيد الاعلامى واعداد ميثاق شرف اعلامى يتم توقيعه من الأطراف السياسية في البلاد لعدم الوقوع في أزمات خطيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها اللجنة الرئيسية للمجلس خلال 3 أيام اجتماعا لمناقشة الأوضاع في اليمن .
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