بعد أغنية بنته “جانا”.. أبناء عمرو دياب بيوصلوا ومعاهم أغانيهم

كتب | السيد الحديدي

يقولون في التراث الشعبي إن “العيل بيجي برزقه” .. الرزق قد يكون مال أو قطعة أرض أو منزل .. إلي غير ذلك ، ولكن تخيل لو أنك ولدت لتجد نفسك ابن لمطرب مثل عمرو دياب.. يبدو أنه لم يكتفي بأن ينقل إلي أبنائه نجاحه الذي حققه علي مدار أكثر من 30 عام غناء ومن شهرة واسعة تخطت حدود العالم العربي لتصل إلي دول أوربية فأراد أن يزيد علي ذلك بأن يخصص لكل من أبنائه أغنية في أحد ألبوماته منذ أن أطلق ألبوم قمرين في عام 1999، الذي يعد الألبوم السابع عشر للفنان المصري عمرو دياب تضمن الألبوم دويتوهات مع الشاب خالد وأنجيلا ديميتريو وتضمن أيضاً أغنية خاصة لإبنتيه التوأم “نور وكنزي”.

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عاد عمرو دياب مرة أخري في عام 2003 ليعيد الغناء لإبنته كنزي من جديد في ألبوم علم قلبي أغنية يا كنزي من كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارس وتوزيع فهد.

في 2009 أقام النجم عمرو دياب أقام حفلًا لابنيه التوأم كنزي ونور بجامعة المستقبل وهو ذات المكان الذي كان مفترضا أن يشهد الحفل الكبير لعمرو، لكن في ذلك الوقت فضل الاعتذار عن الغناء وإلغاء الحفل احتجاجا علي أحداث مباراة الجزائر ومصر.

في شهر يناير 2013، لأول مرة يكشف النجم عمرودياب عن صورة أبنائه ، النجم الذي يرفض دائمًا الكشف عن حياته الشخصية وعن أخبار أسرته نشر عمرو دياب لأول مرة صورة لأبنائه علي موقع تويتر فاجأ المطرب المصري عمرو دياب محبيه ومتابعيه على موقع تويتر بصورة نشرها لأبنائه الأربعة نور وعبدالله وكنزي وجنا معًا لأول مرة.

الهضبة علق الصورة قائلاً:”العصابة كلها مجتمعة”، ويبدو أنه تم التقطاها في أحد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعيش وتدرس ابنة دياب الكبرى نور.

يشار إلي أن عمرو دياب أنجب ابنته الكبرى نور من شيرين رضا في بداية التسعينيات، ثم انفصل عنها، و تزوج بعدها من زوجته السعودية الحالية زينة، وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا.

يغني لجانا آخر أبنائه، إذأطلق الفنان عمرو دياب أغنية جديدة لنجلته “جنا” على موقع “يوتيوب” من ألبومه الجديد “شفت الأيام”، والذي كشف النقاب عنه منذ عدة أيام، عندما نشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحمل اسم الألبوم “شفت الأيام”، والذي صدر في مطلع سبتمبر، من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يعد “دياب” من أقل الفنانين ظهورًا إعلاميًا، منذ ظهوره على الساحة الفنية والغنائية وهو ما يجعل صور بنات عمرو دياب أو زوجته قليلة جدًا على المواقع الإلكترونية.ويذكر أن الفنان سبق وغنى لبناته من قبل أغنيات “كنزي ونور”

فيما يعتبر دياب، حياته الشخصية خطا أحمر لا يقترب منها الكثير ويعتبر المصدر الأوحد للمعلومات عن حياته الشخصية هو برنامج “الحلم” الذي كان يذاع قبل سنوات علي القنوات الفضائية.