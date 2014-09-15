الداخلية يهزم المقاولون.. وتعادل بتروجيت مع وادي دجلة في افتتاح الدوري

حقق فريق الداخلية فوزًا ثمينًا علي المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المبارة التي اقيمت بينهما في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول للداخلية اللاعب محمد الفيومي في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، وأضاف إيمانويل لاعب الداخلية الهدف الثاني في الدقيقة 90، وبذلك حقق الداخلية أول ثلاث نقاط له فى بطولة الدوري.

وفي مبارة أخرى، تعادل كُلًا من بتروجيت مع وادي داجلة في اللقاء الذي أقيم بينهما في استاد الجيش الثالث بالسويس بنتيجة 1-1.

تقدم محمد شعرواي لبتروجيت في الدقيقة 42، ونجح وادي دجلة في إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد الحصري في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

وبذلك اقتسم الفريقين نقاط المباراة في افتتاح مبارياتهما بالدوري الممتاز لكرة القدم.