مؤتمر جماهيري بالإسماعيلية بحضور المحافظ لمناقشة الخدمات المقدمة للأهالي

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، على أن الاهتمام بتوفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية وتوصيلها للقرى والتوابع المحرومة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تفاعل وتواصل جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي مع المواطنيين في جميع القرى والتوابع والمتابعة الميدانية من خلال النزول إلى الشارع للوقوف على حجم المشكلات والمطالب الجماهيرية لمواطني القطاع الريفي بالمحافظة والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لتلك المشكلات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية لخدمة المواطنيين بقرية سرابيوم في مركز ومدينة فايد وتوابعها، وسط حشد جماهيري كبير من المواطنيين، وبحضور أشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة وجميع وكلاء الوزارة ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، والذي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية التي يعقدها محافظ الإسماعيلية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتوابعها للوقوف على كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية ومناقشة الحلول والمقترحات واتخاذ القرارات المناسبة لحلها في وجود المواطن والمسؤول التنفيذي.

وخلال المؤتمر، استمع المحافظ إلى عرض لموقف المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها على أرض قرية سرابيوم وتوابعها، حيث استعرض محمد جاد رئيس الوحدة المحلية للقرية، بيان ما تم تنفيذه من تلك المشروعات، موضحًا أن إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2013/2014 والعام المالي الجديد 2014/2015 بلغت مليون و771 ألف جنيهًا، منها 866 ألف جنيهًا لخطة العام الماضي، و805 ألف جنيهًا للعام المالي الجديد، والتي شملت مشروعات الإنارة والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة ومشروعات خدمية آخرى.

ومن جهته، أكد محافظ الإسماعيلية على أنه أصدر قرارًا بمنع قطع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب خلال فترات تخفيف الأحمال حتى لا تتأثر عمليات ضخ المياه للمواطنيين.

وأضاف المحافظ أنه بناءًا على مطلب المواطنيين فإنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الصحة لدراسة إمكانية إعادة تشغيل مستشفى سرابيوم لخدمة أهالي المنطقة وتوابعها والتنسيق مع الجهات الأمنية لتشغيل وحدة المطافئ الجديدة بالمنطقة.

كما استمع المحافظ لكافة الأسئلة والاستفسارات التي عرضها الأهالي والمواطنيين، وتم الرد عليها من خلال المسؤولين بالجهاز التنفيذي بالإضافة إلى تجميع الطلبات الشخصية لدراستها والعمل على حلها في إطار اللوائح والقوانيين والحفاظ على المصلحة العامة.