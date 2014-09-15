العمال المؤقتون يتبرأون من عملية قطع الكهرباء في كل أنحاء لبنان

تبرأ العمال غير المثبتين في مؤسسة كهرباء لبنان من عملية قطع التيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد بما فيها العاصمة بيروت اليوم.

> وقال ممثلو العمال غير المثبتين “ميامو كهرباء لبنان” في مؤتمر صحفي اليوم إنه “لا يوجد أي عطل يستطيع قطع الكهرباء عن كل لبنان وهذه عملية استهداف ممنهج ضد المياومين العمل غير المثبتين”.

وتقليديا تشهد لبنان عملية قطع يومي للكهرباء لمدة ثلاث ساعات يوميا في العاصمة بيروت كحد أدنى ، وتفاقمت الأزمة مؤخرا، مع استمرار إضرابات العمال المؤقتين المطالبين بالتثبيت ، ولكنهم ينفون مسئوليتهم عن قطع الكهرباء الذي وصل للذروة اليوم، في ظل اعتماد قطاع كبير من المواطنين اللبنانيين على اشتراكات المولدات الخاصة مما يحملهم أعباء مادية فادحة.

أ ش أ