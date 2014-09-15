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بدء أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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بدء أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية

بدأ اليوم في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة لمناقشة عدد من القضايا الهامة تتضمن تقارير مفتشي الوكالة حول تطبيق الدول الأعضاء لبنود اتفاقية الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووي, وكذلك بحث إجراءات دعم التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, ونقل المواد المشعة والنفايات النووية.

ويعرض مدير عام الوكالة يوكيا أمانو تقريره الفصلي على الدول الأعضاء حول القضايا الهامة ومدى التقدم الذي حققته الوكالة في تطبيق خطتها للأمان النووي كما سيقدم تقرير الأمن النووي للعام الجاري 2014, كما سيعقد أمانو مؤتمرا صحفياً عقب انتهاء أعمال اجتماع اليوم.

ومن المتوقع أن يتطرق تقرير مدير عام الوكالة إلى تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, وكذلك في منطقة الشرق الأوسط حيث مازال ملف مفاعل دير الزور في الجمهورية العربية السورية مفتوحاً، فضلا مناقشة كيفية تنفيذ ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي في جمهورية إيران الإسلامية.

أ ش أ

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