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ضبط 6 قطع سلاح و30 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط‎

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ضبط 6 قطع سلاح و30 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط‎ ضبط 6 قطع سلاح و30 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط‎

أرشيفية

شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة على عدد من مراكز المحافظة تمكنت من ضبط 6 قطع سلاح و30 طلقة متنوعة و29 قرص مخدر
> تلقى طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا يفيد ضبط بندقيتين آليتين و30 طلقة متنوعة بحوزة شخصين وبندقية آلية وفرد خرطوش بحوزة شخصين بمركز الفتح وبندقيتين خرطوش تركى بمركز ديروط وضبط 40 جرام حشيش و29 قرص مخدر بمركز أبو تيج  وتم تحرير محاضر بالمضبوطات.

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