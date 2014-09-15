خامنئى: هدف أمريكا من مشروع محاربة “داعش” هو التواجد العسكري بالمنطقة

أكد قائد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن هدف امريكا من مشروع محاربة تنظيم “داعش” هو التواجد العسكري في المنطقة.

ووصف قائد الثورة الإسلامية – في تصريح له خلال مغادرته المستشفى صباح اليوم الاثنين أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية-، تصريحات المسؤولين الامريكيين بشان تشكيل تحالف دولي تحت عنوان محاربة الارهاب بانها عبثية وخاوية وموجهة.

واعتبر خامنئي أن هنالك ادله تثبت كذب وتناقض مزاعم ومواقف وسلوك المسؤولين الامريكيين.

وقال بشأن انضمام إيران إلى هذا التحالف، أن التحرك الذي جرى في العراق وقصم ظهر داعش لم يكن جهد الامريكيين بل جهد الشعب والجيش والقوات الشعبية العراقية، وان الأمريكيين وداعش يعرفون هذه الحقيقة بانفسهم.

> وغادر خامنئي المستشفى صباح اليوم عقب إتمام علاجه واستعادة صحته بعد العملية الجراحية التي اجريت له.

أ ش أ