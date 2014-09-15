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لوبيز قد يغيب عن كلاسيكو ميلان ويوفنتوس

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لوبيز قد يغيب عن كلاسيكو ميلان ويوفنتوس لوبيز قد يغيب عن كلاسيكو ميلان ويوفنتوس

دييجو لوبيز

تشير التوقعات إلى أن دييجو لوبيز، حارس مرمى ميلان الإيطالي، لن يتمكن من المشاركة فى المواجهة المرتقبة لفريقه أمام يوفنتوس الأسبوع المقبل، فى الدوري الإيطالي.

وكان الحارس الإسباني قد تعرض لإصابة فى عضلات ساقه، خلال مباراة الروزينيرى، أمس الأحد، أمام بارما والتى انتهت بفوز فريقه 5-4.

وذكر قناة “سكاى سبورت” إيطاليا، أنه سوف يتم اليوم الأثنين، إجراء فحوصات طبية للوبيز وزميله البرازيلي أليكس، لتحديد مدى خطورة إصابتهما، غير أنه يبدو أن إصابة لوبيز تعد خطيرة بالفعل إلى حد أنها ستحرمه على الأرجح من المشاركة فى اللقاء المرتقب أمام نادى السيدة العجوز السبت المقبل.

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