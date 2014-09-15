بالصورة..«وجدى غنيم» يغادر قطر

نشر الشيخ وجدي غنيم اليوم الإثنين علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”صورة له وهو في مطار الدوحة ولم يعلن عن وجهته.

وعلق غنيم علي صورته قائلا :” قال الله: ﴿ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة﴾ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.

والجدير بالذكر أن غنيم كان قد أعلن في فيديو نشرته صفحته الرسمية يوم الجمعة الماضي عن نيته مغادرة دولة قطر، لافتا “قررت بفضل الله تعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتي لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر”.