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بالصورة..«وجدى غنيم» يغادر قطر

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بالصورة..«وجدى غنيم» يغادر قطر بالصورة..«وجدى غنيم» يغادر قطر

وجدى غنيم بمطار الدوحة

نشر الشيخ وجدي غنيم اليوم الإثنين علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”صورة له وهو في مطار الدوحة ولم يعلن عن وجهته.

وعلق غنيم علي صورته قائلا :” قال الله: ﴿ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة﴾ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.

والجدير بالذكر أن غنيم كان قد أعلن في نشرته صفحته الرسمية يوم الجمعة الماضي عن نيته مغادرة دولة قطر، لافتا “قررت بفضل الله تعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتي لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر”.

يذكر أن قطر قد قررت استبعاد عدد من قيادات الأخوان من البقاء على أراضيها، دون أن توضح سبب معين لذلك الاستبعاد، حيث هناك من يقول أن هناك ضغوط من دول مجلس التعاون الخليجي لطرد قادة الأخوان، وأيضًا هناك من يؤكد أن قطر قررت إنهاء دعم الأخوان في بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

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