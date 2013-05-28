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"بجاتو": صحفية الحالة الجنائية لـ"مرسي" بيضاء.. وليس لدي ما أخفيه

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"بجاتو": صحفية الحالة الجنائية لـ"مرسي" بيضاء.. وليس لدي ما أخفيه "بجاتو": صحفية الحالة الجنائية لـ"مرسي" بيضاء.. وليس لدي ما أخفيه
بجاتو: الاعتقال السياسي لا يمنع صاحبه من الترشح في أي انتخابات

كتب : محمد عاشور منذ 27 دقيقة

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن لجنة الانتخابات الرئاسية فحصت الشكاوى التي قدمت إليها، وأن الرئيس محمد مرسي، كان ناجحا بنسبة أكبر من النسبة التي أعلنت.

وأشار بجاتو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، إن الفارق بين الأوصوات التي حصل عليها الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، قل بعد فحص الطعون، و"كل هذا كان معلنا".

وقال بجاتو، إن كل مرشح في الانتخابات كان له مندوب في اللجان، مشيرا إلى أن القضاة رؤساء اللجان قدموا لكل مندوب صورة معتمدة من النتيجة، وتابع: "تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الخطاب المنسوب لي.. لأنه مزور".

وأبدى بجاتو استعداده للخضوع إلى أي تحقيق، مضيفا أنه ليس لديه ما يخفيه، ولم يفعل ما يخجل منه أثناء عضويته باللجنة العليا للانتخابات.

من ناحية أخرى، أكد المستشار حاتم بجاتو، أن صحيفة الحالة الجنائية للرئيس محمد مرسي "بيضاء"، وغير مسجل بها أي أحكام قضائية، موضحا أن واقعة سجن الرئيس أثناء الثورة، كانت على سبيل الاعتقال السياسي الذي لا يستند إلى أحكام، وبالتالي لم توضع في صحفية الحالة الجنائية.

كما أكد بجاتو، أن الاعتقال السياسي لا يمنع صاحبه من الترشح في أي انتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس كان له حق الترشح في الانتخابات الرئاسية.

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ON Sport

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