أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الرئيس اليمني يستقبل مبعوثًا بريطانيًّا

Google+ Print

استقبل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، المبعوث البريطاني، ألن دنكن، المستشار الخاص لشؤون اليمن.

وأشاد الرئيس اليمني بمواقف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وحكومته إزاء التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن، خصوصا منذ نشوب الأزمة، مطلع 2011، وتناول المستجدات والتحديات، التي يمر بها اليمن حاليا، والتي جاءت في ظرف تنتظر فيها البلاد النصوص الدستورية للدولة اليمنية الاتحادية، والتي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة تحت راية الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار في إطار النهج الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة.

وقال إن الجميع يتطلع إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين من أجل المضي قدما إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل والولوج إلى المستقبل المأمول.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية