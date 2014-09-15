الرئيس اليمني يستقبل مبعوثًا بريطانيًّا

استقبل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، المبعوث البريطاني، ألن دنكن، المستشار الخاص لشؤون اليمن.

وأشاد الرئيس اليمني بمواقف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وحكومته إزاء التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن، خصوصا منذ نشوب الأزمة، مطلع 2011، وتناول المستجدات والتحديات، التي يمر بها اليمن حاليا، والتي جاءت في ظرف تنتظر فيها البلاد النصوص الدستورية للدولة اليمنية الاتحادية، والتي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة تحت راية الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار في إطار النهج الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة.

وقال إن الجميع يتطلع إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين من أجل المضي قدما إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل والولوج إلى المستقبل المأمول.