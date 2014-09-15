مجلس جامعة القاهرة يجتمع للوقوف على استعدادات التأمين

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الدوري، الإثنين، برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الذي استعرض خلاله استعدادات الجامعة لتأمين العام الدراسى القادم.

وأشار نصار إلي الاستعدادات الخاصة التي قامت بها الجامعة، حيث تم تركيب الألواح الصاجية لتأمين أسوار الجامعة، وأسوار الكليات، والمدينة الجامعية، مضيفا أنه تم الاستعانة بوزارة الداخلية في تدريب أفراد الأمن الإداري، إلى جانب تسليحه بالعصيان البلاستيكية، وجاري تنفيذ برامج تدريبية أخرى، وسيتم التعاقد مع إحدى شركات الأمن الإداري بحيث يصل إجمالي عددهم حوالي 800 فرد، منهم 150 سيتم تخصيصهم للانتشار السريع.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق علي زيادة عدد أفراد الأمن النسائي بداخل الحرم الجامعي وخارجه وذلك من أجل للتشديد على تفتيش الفتيات.

كما قررت الجامعة الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن المفرقعات، إلي جانب الاستعانة بالكلاب البوليسية وذلك للكشف عن أية أجسام غريبة قد تتواجد بداخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه، وكذلك بالمدينة الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الإدارة ستكون حاسمة فى تطبيق المادة 184 بقانون تنظيم الجامعات والتى تعطى الحق لرئيس الجامعة فى فصل الطلاب الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، ويهددون المنشآت والأرواح داخل الجامعة .

وأكد نصار ضرورة عقد اجتماعات مستمرة مع مديري الأمن بالكليات، وذلك لتشديد الإجراءات الأمنية بها، كما أعلن استعداد إدارة الجامعة الكامل لتلبية الاحتياجات الأمنية للكليات .

وأكد رئيس الجامعة عزم الإدارة الكامل على منع العمل الحزبي للأسر الطلابية داخل الجامعة حفاظا على استقرار العملية التعليمية، مع احترام حق الطلاب فى التعبير الحر والمسئول عن الرأى وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والاهتمام بالشأن العام للوطن وشئونه السياسية دون ممارسة العمل الحزبى.

وأوضح «نصار» أن المدن الجامعية سيبدأ التسكين بها مع بدء العام الدراسي للكليات العملية، يتبعها الكليات النظرية وتقدم التغذية للطلاب مع بداية شهر نوفمبر القادم، وسيطلب من الطلاب المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية تقديم فيش وتشبيه ضمن أوراق التقديم، إضافة إلى تقديم تقرير بنتائج تحليل معتمد من مركز السموم التابع للجامعة يؤكد خلوه من المواد المخدرة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أنه غير مسموح على الإطلاق بالتظاهر بالمدينة الجامعية، وأن الجامعة سوف تخلى أي طالب من المدينة فى حالة تظاهره بالمدينة.

وشدد رئيس الجامعة على أن إدارة الأمن بالكليات ستستعين بخبراء أمن كمديرى أمن بالكليات لتفعيل منظومة الأمن بالكليات.