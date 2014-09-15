بالصور.. طوابير في مدارس طيبة لشراء شهادات قناة السويس

نظمت مدارس طيبة المتكاملة الدولية برئاسة الدكتور صديق عفيفي، لطلابها عملية شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس على ان تدفع ادارة المدرسة تكلفة كل الشهادات، وقامت الإدارة بالترتيب مع البنك الاهلى لإتمام ذلك.

وتوافد منذ صباح اليوم الإثنين مئات الطلاب علي مقر المدرسة بطريق الإسماعيلية لعمل شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس فضلا عن قيام المدرسين والعاملين فى المدرسة بعمل شهادات أيضا.

وقال المحاسب عمرو زكريا مدير فرع البنك الاهلى، الذى حضر الى مقر مدارس طيبة منذ الثامنة صباح الاثنين أنه خلال اول ساعتين قام اكثر من 300 طالب وطالبة بعمل شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس على ان تدفع ادارة المدارس قيمة تلك الشهادات.

وأوضح الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس ادارة مؤسسات طيبه التعليمية كان ضروريا ان نقوم بعمل ذلك بشراء شهادات استثمار على نفقة الادارة لطلاب مدارس طيبه بكافة مراحلها، وكان اقبال الطلبه فى اليوم الاول عظيما من الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأضاف ان اقبال المصريون العظيم وشراء شهادات استثمار باكثر من 40 مليار جنيه فى اسبوع كان رسالة عظيمه امام العالم مما جعلنا نشعر اننا واقفون على ارض صلبة، وان لدينا ثقة بالحاضر والمستقبل كما اننا نحترم حكومتنا ورئاستنا ونثق فى قدراتهم وفوق كل هذا نحن شعب قادر على المعجزات وقادر على ابهار العالم كل يوم من جديد، فهذا هو شعب مصر العظيم.