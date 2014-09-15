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مصدر عراقي: مقتل 70 عنصرا من«داعش» بضربات جوية

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كشف مصدر أمني مطلع في نينوى، عن «مقتل 70 إرهابيا، وإصابة العشرات في عمليات قصف لطيران الجيش العراقي على تجمعات لعناصر تنظيم (داعش) في قضاء البعاج، ورتل لهم قادم من الأراضي السورية».

وقال المصدر لوكالة أنباء الإعلام العراقي، «واع»، إن طيران الجيش قام، الإثنين، بعمليات قصف لتجمعات لـ«داعش» وأحد الأرتال التابعة له قادم من الأراضي السورية إلى قرية القحطانية الواقعة بين سنجار والبعاج، مبينا أن القصف أسفر عن تكبيد المسلحين خسائر فادحة كانت حصيلتها أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى.

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