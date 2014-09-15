تقرير: 5.5 مليون رحلة سياحية للسعوديين للخارج

كشف تقرير رسمي سعودي عن أن عدد الرحلات السياحية المغادرة، خارج المملكة خلال يونيو وأغسطس، بلغت حوالي 5.5 مليون رحلة سياحية، مقابل 5.6 مليون رحلة سياحية لنفس الفترة من 2013 بنسبة انخفاض 2%.

وأوضح التقرير الإحصائي لمركز المعلومات والأبحاث السياحية، «ماس»، التابع للهيئة للسياحة، بثته وكالة الأنباء السعودية، «واس»، الإثنين، أن مصروفات الرحلات السياحية المغادرة لصيف 2014 تجاوزت 29.6 مليار ريال مقابل 22.3 مليار ريال لصيف 2013، بنسبة ارتفاع مقدارها 32.7%.

>وجاءت دبي والبحرين وقطر في مقدمة الوجهات جذبا للسياح السعوديين بنسبة 51%، ثم دول الشرق الأوسط بنسبة 29.6% فدول جنوب آسيا 9.2% ثم أوروبا وأمريكا بنسبة 10.2%.

يذكر أن مصطلح «الرحلة السياحية» هو المصطلح المتبع في الإحصاءات السياحية، وتطلق على الرحلة السياحية الواحدة للشخص الواحد.