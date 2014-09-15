قريبا في الأسواق.. سيارة «3D» مطبوعة

اعتدنا في السنوات الأخيرة، على سماع الأخبار عن الطابعات الثلاثية الأبعاد، وغرائبها كطباعة البنادق والمسدسات، ولكن أصبح متاحا الأن شراء سيارة مطبوعة، فقد وصلت تكنولوجيا الطباعة المجسمة إلى عالم صناعة السيارات، بعدما نجحت شركة «لوكل موتورز» الأمريكية في إنتاج أول سيارة مطبوعة بالعالم.

واستطاعت الشركة أن تطبع سياراتها «ستراتي» في 45 ساعة فقط، بعد أن عدلت من كيفية استخدامها لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة أن تسير مسافة تتجاوز 120 ميل، بسرعة قصوى 40 ميل في الساعة، علما أنه تم اختيار تصميمها من بين 200 تصميم مختلف تم إرسالهم للشركة عبر الإنترنت.

وتستعد «لوكل موتورز» لطرح السيارة في الأسواق، في وقت لاحق من 2014، بسعر يتراوح بين 18 و 30 ألف دولار، حسب مجلة «ساينتفك أمريكان» العلمية.

وصنعت السيارة باستخدام الطابعة الصناعية BAAM من مادة البلاستيك الحراري، وهي مادة تمتاز بالقدرة على إعادة تدويرها بشكل كامل وإدخالها في صناعة سيارات أخرى مستقبلا.

وذكر موقع قناة «سي إن إن» الأمريكي،أن مركز مؤتمرات «مكورميك شيكجو» شهد حدثا بتجربة أداء لأول سيارة مصنوعة بالكامل بتقنية طباعة 3D والتي ستمثل نقلة في عالم السيارات على مستوى العالم.

أما السيارة «آريون»، Areion، هي من اختراع البريطاني، نير سيجل ، وهي نموذج حي لتطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم صناعة أجزائها بالكامل عن طريق طباعتها بتقنية «3D PRINTING».

والهيكل الفولاذي للسيارة محفوظ داخل ما يشبه «قوقعة» للحماية أيضا مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد استغرق بنائها ثلاثة أسابيع فقط، ويسعى سيجل، مخترع السيارة، إلى تركيز جهوده نحو صناعة جيل جديد من السيارات التي تصنع نفسها بنفسها، بمعنى آخر سيقوم المشتري بتجميع سيارته كاملة في المنزل من خلال الطابعة العاملة بتنقية ثلاثية الأبعاد يتسلمها من الشركة بما يطابق مواصفات المشتري.

سيارة السباق «Areion» قادرة على الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 88 ميلاً في الساعة والوصول لسرعة 62 في 3 ثواني تقريبا، وهي سيارة صديقة للبيئة، وسريعة التصنيع وأقل تكلفة، وتتميز بمتانة هيكلها بما يوفر الأمان لقائديها.

أما سيارة «Urbee2»، التي يتم طباعتها على طابعة 3D، ذات 3 عجلات مع قدرة مزدوجة للمحرك، ويبلغ وزنها 550 كيلوجرام بمعدل أقل 30% من وزن السيارة Urbee ، التي أنتجت 2010 ، وتتميز بقلة استهلاك الوقود.

وسيارة «Koeningsegg1» هي سيارة ثلاثية الأبعاد ولكنها ليست مطبوعة بالكامل، بل تحتوي على بعض القطع المطبوعة بشكل ثلاثيّ الأبعاد، وبقية أجزاء السيارة مصنوعة من العديد من المواد كألياف الكربون و التيتانيوم مما يجعل وزنها أخفّ بنسبة 20% عن نسختها السابقة، والتصميم الخارجيّ للسيارة جديد كليا حيث تساهم الأجنحة الخلفية في زيادة الثبات عند المنعطفات وأثناء السرعة العالية.