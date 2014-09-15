بالصور.. الصين تخصص أول رصيف لـ«مدمني» الهواتف المحمولة

على امتداد 100 قدم، أعلنت الصين إنشاء أول رصيف لمستخدمي الهاتف المحمول في العالم في مدينة «تشونغتشينغ»، المصمم خصيصا للأشخاص الذين يحدقون في شاشات هواتفهم المحمولة.

وذكرت صحيفة «ديلي تيلجراف» البريطانية، الاثنين، أن الرصيف، الموجود في شارع «فورينر»، منقسم إلى حارتين بخط أبيض رفيع، الأولى مخصصة للمارة الذين لا يحملون هاتفا محمولا، والآخر مخصص للمارة الذين يحملون هواتفهم، مع وجود أسهم بيضاء لمساعدتهم على معرفة الاتجاهات وهم ينظرون إلى الأرض أثناء السير.

وللتمييز بين الحارتين، ستجد كلمة «الهواتف المحمولة» على الأرض جنبا إلى جنب مع الأسهم التي تحدد اتجاه السير، وفي الجهة المقابلة ستجد علامة «ممنوع الهواتف المحمولة» لأولئك الذين في عجلة من أمرهم.

وأكد مسؤولون صينيون أن المشروع يهدف إلى توعية المارة بأنه من الأفضل عدم اللعب بالهاتف أثناء المشي في الشارع. وأشارت الصحيفة إلى أن «إدمان الهاتف المحمول أصبح متفشيا في الصين، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم».