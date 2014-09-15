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بالصور.. أفغانية تتحدى الألغام والتفجيرات من أجل «الجرافيتي»

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كل أسبوع تقريبا، تخاطر الفنانة الأفغانية شمسية حساني بحياتها لمواجهة الألغام الأرضية في أفغانستان في سبيل مواصلة مسيرتها الفنية في الرسم على الحوائط المعروف بفن «الجرافيتي»، ما جعلها الأنثى الوحيدة ضمن فناني الجرافيتي في البلاد.

وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، في تقريرها الاثنين، أن حساني تسعى إلى مواصلة تطوير العمل الفني في البلاد التي تعاني من حالة اضطراب شديدة، واستكمال حملتها من أجل حقوق المرأة، وهي الأمور التي دفعت إلى ترشيحها لجائزة «آرتريكر» في لندن هذا الأسبوع.

وقالت شمسية للصحيفة: «من الصعب، بل من المستحيل، الاستمرار في مجال فن الشارع في كابول، ولكن الخطر لن يوقفني.. أنا كامرأة من الصعب أن أكون في الشارع وحدي بسبب المضايقات من وحتى المارة العاديين».

Shamsia Hassani

حساني، 26 عاما، فنانة أفغانية ولدت في إيران ثم هاجر والداها إلى قندهار، وترشحت لجائزة «آرتريكر» التي تهدف إلى دعم الفنانين الذين يعملون في مناطق النزاع أو التي تتعامل مع قضايا الصراع، ولكن شمسية لن تستطيع حضور فعاليات المسابقة في لندن بسبب صعوبة حصولها على تأشيرة دخول للمملكة المتحدة.

Shamsia Hassani

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يعمل فيه فنانو الجرافيتي حول العالم تحت جنح الظلام، فإن حساني لا تستطيع الخروج أثناء الليل ولا يمكنها الخروج في الصباح الباكر حيث تبدأ التفجيرات، مضيفة أن الفنانة الأفغانية ترى أن المواقع المهجورة مثالية لفن الشارع ولكنها اعتبرتها مناطق مفخخة بالألغام، موضحة أنه «أمر مخيف».

Shamsia Hassani

وذكرت الصحيفة أن سوء المعاملة من أفراد الجمهور هي من ضمن العوائق التي تواجهها أثناء عملها، وممن يصفون تصميماتها بأنها «غير إسلامية» أو لأنها امرأة، وهو ما يجعل أمامها 15 دقيقة فقط لإكمال عملها ومغادرة المكان فورا.

Shamsia Hassani

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