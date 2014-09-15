عصبية طفلك وغذاؤه من عمر 3 – 5 سنوات

الإعلامية السعودية إيمان الرجب، من الرياض، أنجبت طفلين، الأول بشير (9 أعوام)، والثاني أمير (3 أعوام)، حكت تجربتها مع ابنها (أمير)، وأكثر المشاكل التي عانتها معه حسب قولها:

- مزاجه؛ خصوصاً أثناء اضطراب النوم.

- عناده وإصراره على امتلاك أي شيء يراه.



وكان هناك مشاكل حللتها بنفسي:

- اعتاد اللعب بالألعاب الإلكترونية، وقد أحضرت له جهازاً إلكترونياً فقام بكسره فعاقبته ولم أحضر له واحداً آخر.

- هو يحاول أن يقلد شقيقه الأكبر منه في أكله ولبسه ولعبه، وعادة أقوم بشراء الملابس والألعاب القريبة نوعاً ما من بعضها..

- يأكل الحلويات والوجبات السريعة؛ وحينما يبكي ويصر على طلبه فلا أستطيع السيطرة عليه.

- هو يطلب مني أن أشاركه الألعاب في المنزل، فآخذه إلى أحد المجمعات التجارية، وألعب معه في الأماكن المخصصة للألعاب.

- عانيت من تعليمه ارتداء ملابسه وأخذ حمامه، واحتاج ذلك مني وقتاً حتى تعلم.

إليك الحلول:

ترى الأخصائية النفسية والمستشارة التربوية في مركز «عائلتي للاستشارات» أميرة الخويطر، أن أهم مشاكل هذه المرحلة السنية هي:

1 - إذا استيقظ ابنك في الليل أكثر من مرة، ثم عاود النوم عوضيه بوقت آخر خلال النهار؛ لأخذ قسط من الراحة.

2 – احذري أن يلعب بالأجهزة المختلفة كالآي باد أو الكمبيوتر أو الآي بود خلال الساعات التي تسبق النوم، فهي تجعل جسمه منبهاً لذلك.

3 – انتبهي أن اضطرابه قد يعود سببه لمشاكل صحية ومنها المغص، وهو مع المزاج العنيد، يظهر تصرفات غريبة فأعطيه قسطاً من الراحة قبل أن يتحول تعبه إلى إجهاد شديد..

4 – لا تغيري عاداته الخاصة مذ كان رضيعاً.

5 – أعطيه حماماً دافئاً، وأعدي له غذاء مناسباً قبل ساعات النوم إذا كان أكبر سناً، كذلك سرد حكايات قبل النوم مهمة لاسترخائه.

6 – لا تربطي موعد حليبه بوقت نومه، واتركيه يلهو قليلاً ثم ينام بنفسه، ولا تقلقي من استيقاظه أثناء الليل، فمن سنة إلى ثلاث سنوات يجب أن يكون معدل نوم الطفل حوالي 10 إلى 12 ساعة.

7 – وفري له سريراً مريحاً، واستخدمي وسادة مناسبة لرأسه، وغطاء متوسطاً؛ فلا تجعليه خفيفاً ولا ثقيلاً حتى يتمكن من النوم، ولا تعوديه على الحمل والهز.

غذاؤه

1 - لا تجبريه على الأكل، وفي هذه المرحلة السنية يستطيع أن يتناول ثلاث وجبات رئيسة خلال النهار مع وجبتين خفيفتين، مع مراعاة ما يفضله الطفل من نوعية الأطعمة.

2 - قللي من الأكل غير الصحي الذي يصيبه بالنحافة أو البدانة، وإذا كان كثير الحركة ويلهو فهو يحتاج إلى كميات أكثر من الطعام، فقدميها له بشكل جذاب وأشكال غريبة.

3 - أعطيه أنواعاً مختلفة من الأطعمة وأبعديه عن تناول الحلويات بكثرة، وكذلك المشروبات الغازية.