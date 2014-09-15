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«الداخلية» تعتذر لسيناوي بعد الإعلان خطأ عن تصفيته ضمن مجموعه إرهابية

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اعتذرت مديرية أمن شمال سيناء، لمواطن سيناوي يدعى أحمد جمال حسن سلمي، بعدما أعلن اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، عن تصفيته ضمن مجموعة ارهابية في مؤتمر صحفي، الأحد.

وقام المواطن بتسليم نفسه إلى مديرية أمن شمال سيناء، حيث التقى قيادات المديرية، برئاسة اللواء فؤاد طلبة، مدير الأمن شمال سيناء، والذي اعتذر له عن هذا الخطأ غير المقصود، بعدما نشرت صورة بطاقته وصورته الشخصية بالخطأ على أنه إرهابي.

واتضح أن من قامت مديرية الأمن بتصفيته هو شخص آخر، وهو أحمد محمد سلمي، وشهرته «أبومحمد»، وليس الشخص الذي أعلن الوزير عن تصفيته، وهو أحمد جمال حسن سلمي، الحاصل على دبلوم تجارة.

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