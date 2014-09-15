«التعليم العالي» تعلن نتيجة طلاب «الثانوية» بالمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، نتيجة طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة كاملة، بعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الثاني، فيما استنفد نحو 2000 طالب وطالبة رغباتهم، بسبب تسجيلهم رغبات لا تتناسب مع مجاميعهم الحاصلين عليها.

وقال الدكتور أحمد فرحات، المشرف العام على مكتب التنسيق، إنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم أيام، الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب الذين رشحوا إلى كليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية، اعتبارا من الأربعاء حتى السبت المقبل.

وأكد «فرحات» أن إجمالى طلاب المرحلة الثالثة 162 ألفا و540 طالبا، فيما تقدم إلى مكتب التنسيق 157 ألفا و73 طالباً، بينما تخلف عن التسجيل بالمرحلة 4900 طالبا، بالإضافة إلى استنفاذ رغبات 1925 طالبا وطالبة.