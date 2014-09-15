السجن المؤبد لبديع و14 قياديًا اخوانيًا آخرين في أحداث البحر الأعظم

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث البحر الأعظم” بالسجن المؤبد .

ويحاكم فى تلك القضية إلى جانب بديع كل من: محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

استندت النيابة في حكمها إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة، وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء فى أدلة الثبوت 19 شاهدا، وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى التى أدانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.