أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السجن المؤبد لبديع و14 قياديًا اخوانيًا آخرين في أحداث البحر الأعظم

Google+ Print
السجن المؤبد لبديع و14 قياديًا اخوانيًا آخرين في أحداث البحر الأعظم السجن المؤبد لبديع و14 قياديًا اخوانيًا آخرين في أحداث البحر الأعظم

محمد بديع

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث البحر الأعظم” بالسجن المؤبد .

ويحاكم فى تلك القضية إلى جانب بديع كل من: محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

استندت النيابة في حكمها إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة، وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء فى أدلة الثبوت 19 شاهدا، وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى التى أدانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا