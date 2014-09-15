ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة مسجل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 5 كيلو بانجو بحوزة مسجل مخدرات قبل ترويجها على عملاؤة بدائرة قسم قنا

> تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قد تلقى أخطارًا بضبط كمية من المواد المخدرة

> كشفت تحريات الرائد حسن حافظ رئيس مباحث قسم قنا قيام النقيب مصطفى حلمى من قوة مباحث القسم من ضبط المدعو ” مصطفى .ح . م ” 42 سنه ومقيم دائرة القسم وسبق إتهامة فى عدد 15 قضية وبحوزتة كمية من نبات البانجو وزنت 5 كيلو بقصد الاتجار ومبلغ5000جنيه وعدد 2 هاتف محمول ، فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.