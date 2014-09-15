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وزير الصحة ومحافظ دمياط يتفقدان المستشفي التخصصي بالمحافظة

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وزير الصحة ومحافظ دمياط يتفقدان المستشفي التخصصي بالمحافظة وزير الصحة ومحافظ دمياط يتفقدان المستشفي التخصصي بالمحافظة

الدكتور عادل عدوي

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي يرافقه محافظ دمياط اللواء أركان حرب محمد عبدالطيف قسم الكلى الصناعي بمستشفى دمياط التخصصي.

كما زار  الوزير قسم العناية المركزة بدمياط التخصصي الذي يضم 15 سريرًا والعناية المتوسطة التي تشمل 18 سريرًا كاملة التجهيزات ، وقسم العمليات الذي يضم 4 غرف مجهزة للعمليات الكبرى.
> فيما قام بزيارة مشروع تطوير سكن الأطباء والمبنى الإداري والمعمل وقسم العلاج الطبيعي اللذان يجري تطويرهما الآن حيث تكلفة أعمال التطوير 47 مليون جنيه.

كما قام الوزير بتفقد مركز الأسرة بقرية البساتين التابعة لمحافظة دمياط ، ومر على المعمل وعيادة الأسنان مؤكداً أن مراكز طب الأسرة ترتبط بالخطة القومية للسكان ، مشيراً إلى أن نجحت في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات وأن الخطر الداهم الذي يواجه مصر هو الزيادة السكانية الكبيرة التي تلتهم معدلات التنمية .

واختتم الوزير جولته في محافظة دمياط بزيارة مستشفى الصحة النفسية تحت الإنشاء والتي توقف العمل بها منذ عام 98 وتم ادراجها في الخطة الإنشائية لعام 2014/2015 ، والتي ستخدم محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ من خلال قسم العيادات الخارجية وقسم لعلاج الإدمان.

وأعلن الوزير في تصريحات صحغية أن هناك رغبة قوية لدى لافتتاح مستشفى جديد كل شهر تقريباً.

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أونا

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