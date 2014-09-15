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خبير دستوري: قانون التظاهر مخالف للدستور.. والرئيس فقط له الحق في تعديله

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خبير دستوري: قانون التظاهر مخالف للدستور.. والرئيس فقط له الحق في تعديله خبير دستوري: قانون التظاهر مخالف للدستور.. والرئيس فقط له الحق في تعديله

أرشيفية

قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن شأن تعديل قانون التظاهر الحالي يملكه في الوقت الحالي رئيس الجمهورية فقط بصفته من يمثل السلطة التشريعية، في حالة رؤيته ضرورة تعديل مواده.

وأكد بطيخ في تصريحات لـ”اونا” أن الدعوات التي تنادي بإسقاط قانون التظاهر، لا يجب تجاهلها من قبل المسئولين بالدولة، وإعادة النظر فى القانون، لأنه لم يلتزم بنص الدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي للمواطنين بمجرد الإخطار ولم يشترط الموافقة.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة الخاصة بالاخطار وموافقة الداخلية يجب تعديلها لأن القانون بذلك قد وضع قيود علي الحق فى التظاهر، وهذا لم ينص علية الدستور، فالنص الحالي تجاوز حد التنظيم ووضع قيود علي الحق.

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أونا