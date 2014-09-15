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ضبط فلاح هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل عمد بالمنوفية

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ضبط فلاح هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل عمد بالمنوفية ضبط فلاح هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل عمد بالمنوفية

 

أرشيفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على فلاح ومقيم قرية كفر داود بمدينة السادات هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد وسلاح وذخيرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث السادات من ضبط “أحمد الليثي أحمد الغندور – 38 سنة – فلاح”، ومقيم بقرية كفر داوود والمحكوم عليه فى القضية رقم 7164 جنايات مركز السادات 2010 التهمة قتل عمل وحيازة سلاح وذخيرة حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة خمسون ألف جنيه.

وعثر بحوزة المتهم على سلاح ناري فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيق.

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