وزير الداخلية من أكاديمية الشرطة: لا مجال للواسطة في اختيار الطلاب

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم الإثنين الموافق 15 الجارى بتفقد أعمال لجنة كشف الهيئة المنعقده بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2014/2015 .

أكد وزير الداخلية على الإلتزام بتطبيق كافة المعايير الموضوعية المجردة فى إختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية لإنتقاء أفضل العناصر من المتقدمين .. وأوضح أنه لا مجال للحديث عن الوساطه أو المحسوبيه فى إختيار الطلبة ، حيث أن لجنه الإختيار تعتمد على ضوابط صارمه لمعايير المفاضلة بين المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وأن تلك الضوابط محل متابعة شخصية من سيادته .

وقام ابراهيم بمتابعة أعمال اللجنة ، وناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكلية للوقوف على قدراتهم ومدى ملائمتها لإلتحاقهم بالكلية، وتطلعاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد .

وأصدر الوزير توجيهاته لأعضاء لجنة كشف الهيئة بالإلتزام الكامل بالعدالة المطلقة لإنتقاء أفضل العناصر لشرطة المستقبل وإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية فى المرحلة القادمة تحقيقاً للرسالة الأمنية وآمال وطموحات الشعب المصرى نحو شرطة مصرية عصرية .