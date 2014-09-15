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شكري يلتقي الرئيس العراقي ووزير خارجية بريطانيا بباريس

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شكري يلتقي الرئيس العراقي ووزير خارجية بريطانيا بباريس شكري يلتقي الرئيس العراقي ووزير خارجية بريطانيا بباريس

 

وزير الخارجية المصري

التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الاثنين، على هامش المؤتمر الدولي حول السلام والامن الذي استضافته صباح اليوم العاصمة الفرنسية باريس.

واكد الوزير شكري خلال لقائه بالرئيس معصوم حرص على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في شتى المجالات.

وقد تقدم الوزير شكري بالتهنئة للرئيس معصوم بمناسبة توليه مهام منصبه و بمناسبة تشكيل العراقية الجديدة، متمنياً بدء مرحلة جديدة من تاريخ العراق بمشاركة بكل طوائفه حتى يتسنى له التصدى لخطر الإرهاب وخطر المساس بوحدة العراق الشقيق.

كما التقى وزير الخارجية بنظيره البريطاني فيليب هاموند، حيث تم بحث تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية خاصة في العراق، وكذلك الجهود المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، فصلا عن تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وكان مؤتمر باريس حول السلام والامن في العرق قد اختتم أعماله عصر اليوم بمشاركة ٢٤ دولة من بينهم مصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

أ ش أ

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