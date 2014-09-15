إسراء عبد الفتاح تتهم أحمد موسى بالتحريض على قتلها

حضرت إلى دار القضاء العالي منذ قليل، الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، وتقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات تتهم فيه الإعلامي أحمد موسى، ومدير قناة صدى البلد بتعمد تشويه سمعتها، والتحريض على قتلها من خلال برنامج على مسؤوليتي.

ذكر البلاغ الذي حمل الرقم 18903 لعام 2014، أن مقدم برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى، استضاف في حلقة برنامجه بتاريخ، 12 سبتمبر الجاري، الصحفية نجاة عبدالرحمن، واتهمت خلال الحلقة إسراء عبدالفتاح، بالعمالة، وسبتها بأبشع الألفاظ.

كشفت إسراء عبدالفتاح أنها تلقت عشرات الرسايل التخريضية ضدها، والتي تتوعدها بالتصفية، بعد إذاعة الحلقة في 12 سبتمبر حتى اليوم، مطالبة بحمايتها أمنيا حفاظا عليها من القتل.

التمس البلاغ من النائب العام المستشار هشام بركات، فتح تحقيق عاجل مع مدير فضائية صدى البلد عمرو الخياط، ومقدم برنامج على مسئوليتي أحمد موسى، والصحفية نجاة عبدالرحمن، ومواجهتهم بتهم الشروع في قتل وتشويه سمعة الشاكية.