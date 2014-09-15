ماذا قدم المصممون في ثالث أيام أسبوع الموضة في لندن؟

تزدحم مدينة الضباب العاصمة البريطانية لندن بمحبي الموضة ومتابعيها، إذ اجتمعوا تحت سمائها ليشهدوا فعاليات أسبوع الموضة، حيث يعرض المصممون تصاميمهم لموسم ربيع وصيف 2014، وقد كان اليوم الثالث من أيام أسبوع الموضة بالتحديد مكتظاً بالعروض الجميلة.

Vivienne Westwood Red Label

قدمت المصممة فيفيان ويستوود في عرضها الأول لهذا الموسم Red Label مجموعة من التصاميم التي يمكن أن نصفها بالرسمية، وقد حرصت المصممة على أن تمنح سيداتها قوة إضافية بالأكتاف العريضة، وكعادتها لا يمكن أن تخلو عروض فيفيان ويستوود من المكياج المجنون والمبتكر بطريقة ما حتى أن عروضها تبدو غالباً كالمسرحيات الدرامية.

Topshop Unique

صور عرض توب شوب كل ما نعرفه عن الأناقة الرياضية، حيث كانت الأزياء بسيطة ومريحة وموجهة للشابة المرحة، وظهر ضمن المجموعة عدد من الفساتين والبدل الناعمة ذات الستايل الرياضي، واختتم العرض بفساتين براقة وخفيفة تناسب ذوق الشابات العصريات.

Matthew Williamson

كانت تصاميم ماثيو ويليامسون نابعة من القلب كما قال المصمم بنفسه في كواليس العرض، حيث قدم مجموعة أنيقة وغير متكررة، ويمكننا القول أنه نجح بذلك، إذ جمعت تصاميمه بين الأناقة والرقي بطريقة رائعة، وقد أعجبنا بالفساتين الناعمة من الشيفون التي اختتمت العرض، كما نتطلع لرؤية هذه التصاميم على السجادة الحمراء قريباً.

Temperley London

يمكننا القول أن مجموعة تمبرلي لندن كانت موجهة للسيدة العاملة بشكل خاص، فقد صرحت المصممة آليس تمبرلي بأنها تعرف حاجة النساء العاملات؛ لأنها معجبة بما يرتدين، وعبرت كذلك عن عشقها للبدل، وقد شاهدنا ذلك في مجموعتها للصيف المقبل، حيث ضمت عدداً كبيراً من البدل العصرية بتصاميم جمعت بين البساطة والأناقة في آن واحد.

Mary Katrantzou

كان عرض ماري كاترانتزو حالة خاصة بين عروض لندن هذا الموسم، فمع إشراقة الصيف وألوانه المشرقة التي طغت على باقي العروض ظهر شيء من الغموض المشوق في عرض المصممة ماري كاترانتزو، وقد ضمت المجموعة عدداً من الفساتين والبدل الجميلة التي احتوت على تفاصيل ناعمة ومتقنة.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل التصاميم من عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة في لندن، شاهديها وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

"Marchesa" تحتفل بعامها العاشر بعرض صيفي ناجح

نساء نيويورك يودّعن أسبوع الموضة