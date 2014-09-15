بالرغم من فارق السن، نوال ونايا تتنافسان على الأناقة

منذ أن ظهرت المغنية نايا على الساحة الفنية، حتى تسارعت الأقاويل بحقّها، وكان أكثرها منصبّاً على التشابه الكبير بينها وبين نوال الزغبي، حيث اتّهمت بأنّها تقلّد نوال. لكنّها اليوم، وبعد مرور عدّة أعوام على انطلاقتها، رسمت نايا لنفسها نمطاً مميّزاً ومختلفاً في الموضة، ظناً منّها أنها تستطيع أن تُنهي تلك الأقاويل. لكن الفنانتين ما زالتا تتشابهان في الأناقة، وفي الشكّل أيضاً.

لنوال الزغبي أسلوب أنيق ومتجدّد في الموضة. وهي بالرغم من تقدّمها في السنّ، إلا أنّها لا تزال تهتمّ بأناقتها ومظهرها الخارجيّ، كما في السابق بل أكثر. وإطلالتها اليوم باتت أجمل من السابق، إذ تختار فساتينها على المسرح بعناية، ومن أهمّ دور الأزياء العالمية، وبألوان تناسبها. وفي إطلالتها اليومية والصباحية، ترتدي نوال ملابس مريحة، تكون في أغلب الأحيان من الجينز والتيشيرتات القطنية، كما تختار حقائبها وأحذيتها بعناية أيضاً.

أمّا نايا فأسلوبها معاصر وشبابيّ، وفيه لمسات من التمرّد، نظراً إلى كونها جريئة وتعتمد صيحات الموضة الغريبة وغير المألوفة، فيما يُساعدها في ذلك سنّها الصغيرة، حيث نراها أحياناً بفساتين قصيرة ومميّزة، وأحياناً بتنانير ضيّقة مع قمصان قصيرة. لكنّها في أغلب الأحيان تختار سراويل الجينز التي تُناسبها كثيراً. وتنتقي نايا الاكسسوارات المبتكرة لتُكمل بها إطلالتها.

اخترنا لكم اليوم أجمل إطلالات نوال ونايا المتشابهتين في اللون، والمختلفتين في السنّ، فشاهديها، واختاري الأكثر أناقة برأيك.

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