“مين بيحب مصر” ترصد معاناة 300 ألف مواطن يعيشون في بؤرة سرطانية بالقاهرة

قالت سمر فتحى رئيس لجنة المتابعة بحملة مين بيحب مصر بالقاهرة أن منطقة ابو رجيلة التي تتبع مدينة السلام بالقاهرة، والتى يبلغ عدد سكانها اكثر من 300 الف مواطن، تعيش في بؤرة للامراض السرطانية والكوارث بسبب عدم وجود رقابة من الحى والمحافظة.

واشارت سمر فتحي في بيان للحملة اليوم الاثنين، ان الحملة رصدت بالصور معاناة منطقة ابو رجيلة لارسالها الي المسئولون لانقاذ اهالي المنطقة، واشارت الي ان منتصف منطقة أبورجيلة يقع مصرف يطلقون عليه الرشاح، والذي تصرف فيه مياه الصرف الصحي الخاصة بمناطق عدة بالقاهرة، من عين شمس ودار السلام ومصر الجديدة وغيرها لتتجمع في قلب هذا المكان الموحش.

واشارت رئيس لجنة المتابعة بالحملة، انة لا يكاد يمر شهر إلا وهناك غريق أو اثنان يموتان في هذا الرشاح والضحايا دائما اطفال أو كبار في السن فضلاً عن حوادث تصادم وغرق سيارات عديدة تقع نتيجة انخداع البعض في أمر الرشاح.

واضافت ان القمامة بالمنطقة يصل ارتفاعها حوالي ما بين 10 و70 متراً بالتدرج وسط هذه التلال من القمامة، تنتشر القوارض والثعابين والعقارب، وإلي جانب الكلاب المسعورة التي يعلو نباحها إلي عنان السماء، وتنتشر حيوانات ضالة ونافقة حتي تحولت إلي مزرعة لنشر الامراض والاوبئة.

واوضحت ان تلال القمامة ممتدة بطول رشاح أبو رجيلة وكثيراً ما تهاجم القوارض والثعابين بيوت الاهالى اضافة إلي غرقها بمياه الصرف الصحي.

واضافت ان هناك كارثه وهى مزلقان الاربعين باكملها فعلى يمينه عمارات وابراج سكنيه عاليه وعلى يساره بيوت وعشش من طابق واحد وغرفه عباره عن متر فى متر يسكن بها من ضاق به الحال والمسافه بين القضبان والمساكن لا تتعدى امتار.

وطالبت الحملة محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بهدم جميع العشش، ونقل ساكنيها لمساكن تابعة للدولة وهدم التعديات على شارع الخمسين من قهوة وعشش وتربية أغنام بالإضافة لإنشاء قسم للشرطة وسرعة ردم الرشاح.