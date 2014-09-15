أمن القليوبية يضبط تشكيل عصابي مسلح لسرقة السيارات بالإكراه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط اخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه بالخانكة بحوزتهما سلاح نارى بندقية ألية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 88925 وعدد [ 5 ] خزينة بداخلهم 75 طلقة من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو سوداء اللون.

تلقى اللواء محمود يسري مديرأمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من ملازم أول أحمد سلامه ضابط مباحث مركز الخانكة ، وبالفحص تبين قيام كل من “سيد أ. م .ا”وشهرته سيد سندوه 22 سنه عاطل ومقيم بجوار الجامع الكبير بالخانكة والسابق اتهامه فى 5 قضايا سرقات بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضارة في عدة قضايا أخرى ، و “يوسف. إ.م”وشهرته ابو ميره22 سنه عاطل ومقيم بجوار مصنع الحديد – أبو زعبل السابق اتهامه فى 10 قضايا سرقة سيارة بالاكراه ومبالغ مالية ومقاومة سلطات،

> وبمناقشة المتهمان إعترفا بأنهما يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص في إرتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراة بالإشتراك مع 4 متهمين اخرين، وأنهم شرعا في سرقة سيارة بالإكراه بطريق ترعة الإسماعيلية واقعة المحضر رقم 18568 جنح مركز الخانكة لسنة 2014عن بلاغ فايز محمد رمضان متولي 37 سنه سائق ومقيم بأطسا – الفيوم بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم سلاح ناري بالشروع في سرقة السيارة قيادتة رقم 45329 نقل الفيوم ماركة شيفرولية دبابة حمراء اللون.

> وجاري تطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهم الإجرامي ، وتكثيف الجهود لضبط الهاربين .

> تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.