بالفيديو.. وصول سياتى بريد لتقديم التحويل المالى وخدمات المحمول للعاملين بقناة السويس

وصلت قبل قليل، سيارتان تابعتين للهيئة القومية للبريد بناء على تكليفات من عاطف حلمى وزير الاتصالات، لتقديم خدمات التحويل الفورى للأموال لعمال القناة الجديدة، وخدمات المحمول وبيع شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة للعمال والإداريين.

تحركت السيارتان من مقر مكتب بريد الإسماعيلية، وعبرتا قناة السويس إلى مقر الحفر الرئيسي بمنطقة المنصة الرئيسية، بجوار مجمع الخدمات الطبية بينما وصلت السيارة الأخرى إلى معدية سرابيون فى القطاع الجنوبي وتعمل السيارتين على مدى الأربع والعشرين ساعة يوميًا.

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