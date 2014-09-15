جنايات المنيا تقضي بإعدام قاتل ومغتصب الطفلة هدى بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبد القادر فزاع وعضوية المستشارين محمد عبد السميع عز العرب وهاني محمد عبد السيد بإجماع الأراء وبعد استطلاع الراي الشرعي لفضيلة المفتي وموافقته بالإعدام شنقًا ل”رجب عبد الله محمد” 19 سنة طالب المتهم بقتل وإغتصاب الطفلة هدي بقرية دهمرو بمركز مغاغة.

> وقال شعبان الشاروني محامي المجني عليها أن فضيلة مفتي الجمهورية وافق علي إعدام المتهم شنقًا في القضية رقم 12660 لسنة 2014 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلي شمال المنيا بعد استطلاع رايه الشرعي موضحًا أنه في حالة عدم الطعن علي الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره سيكون نهائيًا وباتَا وواجب النفاذ.

> وتعود أحداث الواقعة بعثور أهالي قرية دهمرو علي جثة الطفلة هدى محمد أحمد طه 5 سنوات داخل منزل مهجور ملك عرفه أحمد وبالإنتقال ومناظرة الجثة وجدت مسجاه بأحد غرف المنزل ومجرده من جميع ملابسها الخارجيه والداخليه وعثر علي الملابس داخل غرفه أخري كما تلاحظ وجود أثار خنق وعنف حول رقبة المجني عليها وكسور بالجمجمة ويظهر علي جسدها أعراض الإغتصاب وتبين قيام رجب عبد الله 19 سنه طالب بإرتكاب الواقعة.