رئيس أركان الجيش البريطاني يؤكد لـ”حجازي” دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق سايمون مايل، مستشار رئيس أركان الدفاع البريطانى، الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء، تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين مصر و بريطانيا .

وأعرب مستشار رئيس أركان الدفاع البريطانى عن دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب ، والتأكيد على التعاون مع كافة دول المنطقة من أجل مواجهة المخاطر والتهديدات التى تشكلها التنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.