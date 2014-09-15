أمن بورسعيد يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

فى ضوء الخطة الموضوعة من مديرية أمن بورسعيد لملاحقة وضبط جميع العناصر الإجرامية الهاربة والمطلوين فى قضايا جنائية و المحكوم عليهم فى أحكام جنايات لتنفيذ العقاب الرادع على الخارجين عن القانون .

قام النقيب هانى رشوان / وكيل قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن بورسعيد فجر اليوم 15 الجارى بحملة استهدفت ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين وذلك عقب تحريات مكثفة اسفرت عن تحديد مكان اختبائهم حيث تمكن من ضبط كل من :-

> 1- الهارب / أحمد عاطف يونس العيسوى – مقيم دائرة قسم العرب المحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى القضية 4404 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (حيازة مخدرات ) .

> 2- الهارب / إسلام عادل مختار – مقيم دائرة قسم العرب المحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى القضية 3710 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (احراز مخــدرات) .

> 3- الهارب/ خالد رمضان صديق – مقيم دائرة قسم الزهور المحكوم علية فى القضية 326 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (حيازة سلاح نارى بدون ترخيص).

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض على النيابة أمرت بحبسهم .