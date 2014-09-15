أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أمن بورسعيد يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

Google+ Print
أمن بورسعيد يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية أمن بورسعيد يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

أرشيفية

فى ضوء الخطة الموضوعة من مديرية أمن بورسعيد لملاحقة وضبط جميع العناصر الإجرامية الهاربة والمطلوين فى قضايا جنائية و المحكوم عليهم فى أحكام جنايات لتنفيذ العقاب الرادع على الخارجين عن القانون .

قام النقيب هانى رشوان / وكيل قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن بورسعيد فجر اليوم 15 الجارى بحملة استهدفت ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين وذلك عقب تحريات مكثفة اسفرت عن تحديد مكان اختبائهم  حيث تمكن من ضبط كل من :-
> 1- الهارب / أحمد عاطف يونس العيسوى – مقيم دائرة قسم العرب المحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى القضية 4404 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (حيازة مخدرات ) .
> 2- الهارب / إسلام عادل مختار – مقيم دائرة قسم العرب المحكوم علية بالسجن ثلاث سنوات فى القضية 3710 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (احراز مخــدرات) .
> 3- الهارب/ خالد رمضان صديق – مقيم دائرة قسم الزهور المحكوم علية فى القضية 326 جنايات الشرق لسنة 2013 بتهمة (حيازة سلاح نارى بدون ترخيص).
> تم إتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض على النيابة أمرت بحبسهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا