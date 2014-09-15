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«حفتر» يهدد بقصف أية سفينة تدخل ميناء بنغازي إذا لم تستجب الإدارة لأمر إغلاقه

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هدد اللواء الليبي خليفة حفتر، بقصف أية سفينة تدخل ميناء بنغازي، إن لم تستجب إدارة الميناء لأمر إغلاقه فورا بعد اتهامه للتشكيلات المعارضة له بالتزود بالسلاح عبر الميناء.

جاء ذلك في رسالة من حفتر موجهة إلى إدارة ميناء بنغازي البحري، تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، هدد فيها بقصف أية سفينة تدخل الميناء.

وقال الناطق باسم قوات حفتر، محمد حجازي، «طالبنا إدارة الميناء بالتقيد بتلك التعليمات»، مهددا بضرب أية باخرة تدخل الميناء بعد استلام الإدارة كتابة رسمية.

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