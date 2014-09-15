وائل جمعة: سعد وجبر قلبا دفاع منتخب مصر

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه كان سيختار سعد سمير مدافع فريقه وعلي جبر مدافع الزمالك، لشغل مركز قلبي الدفاع في منتخب مصر، إذا ما كان مدربا للفراعنة.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: "الثنائي سعد وجبر قدم مستوى رائع في السوبر، خاصة سعد الذي يواصل تألقه الذي بدأ منذ الدورة الرباعية".

وأضاف الصخرة "إذا ما كنت مدربا لمنتخب مصر، لأشركت سعد وبجانبه جبر في دفاع الفريق، ولكن بالطبع هنا شوقي غريب مدرب المنتخب وصاحب القرار الأول والأخير".

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك في مباراة السوبر 5-4 بركلات الترجيح، في مباراة شهدت تألق سعد سمير مدافع المارد الأحمر وعلي جبر المدافع الجديد للفارس الأبيض.