فرديناند: مويس جعل لاعبي يونايتد يتدربون في حديقة عامة

كشف ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق بعض الأسرار المتعلقة بالفترة التي تولى فيها ديفيد مويس تدريب الشياطين الحمر.

وأكد ريو أن أحد الأسباب الرئيسية وراء أدائه السيئ مع الفريق كانت هى اتباعه أساليب غير احترافية تشبه أساليب المدربين الهواة فى تدريب اللاعبين.

وأضاف فرديناند، فى كتاب جديد تناول من خلاله الفترة التى أمضاها في أولد ترافورد ونشرت صحيفة "صن" البريطانية مقتطفات منه، "مويس لم يستطع السيطرة على غرفة الملابس، كما أنه لم يكن قادرا على إعداد الفريق للمباريات الهامة ".

وضرب فرديناند مثالا باستعدادات الفريق للمباراة الهامة التى خاضها يونايتد أمام بايرن ميونيخ الموسم الماضى فى بطولة دورى الأبطال حيث قال "يوم تلك المباراة، بدا لنا جميعا أنه لم يكن هناك شئ واحد يسير بطريقة سليمة ".

وقال لاعب كوينز بارك رنيجرز الحالى "إنه كان يأخذنا فى بعض الأحيان للتدريب فى متنزهات عامة وهو ما بدا غريبا بالنسبة لنا إلى حد أن المارة كانوا يقفون عندما يروننا ثم يأتون نحونا لالتقاط الصور معنا ".