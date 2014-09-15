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ماتساري يتمنى مواصة مسيرته مع إنتر بنجاح

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ماتساري يتمنى مواصة مسيرته مع إنتر بنجاح ماتساري يتمنى مواصة مسيرته مع إنتر بنجاح

أ ش أ - يأمل والتر ماتساري مدرب إنتر ميلان، أن يواصل فريقه مسيرته بشكل ناجح في كافة البطولات التى يشارك بها خلال الموسم الحالى.

وكان إنتر قد حقق فوزا ساحقا بسبعة اهداف مساء الاحد على ساسولو فى الدورى الايطالى حيث اعرب ماتسارى عن سعادته البالغة بهذا الفوز الكبير وقال: "لدى مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم من اجل تحقيق الفوز ".

ومضى ماتسارى يقول فى تصريحات ادلى بها بعد المباراة لقناة سكاى سبورت ايطاليا "العديد من لاعبى الفريق كانوا معي في الموسم الماضى ولذا فإنهم يفهموننى ويعرفون أساليبي جيدا".

وتابع "أرى أن هذه المجموعة من اللاعبين القدامى بالاضافة الى المنضمين حديثا للفريق يتفاهمون بشكل جيد معا وهو الامر الذى بدا واضحا تماما فى مباراة ساسولو".

واضاف قائلا " اننى آمل بالفعل فى ان نتمكن من مواصلة مسيرتنا بنجاح فى جميع المسابقات التى نشارك بها هذا الموسم ".

ومن المقرر ان يخوض إنتر يوم الخميس المقبل مباراة أمام دنيبروبتروفسك الاوكراني في بطولة الدورى الأوروبي .

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