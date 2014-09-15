أنيلكا ينتقل إلى الدوري الهندي

أعلن المهاجم الفرنسي نيكولا أنيلكا يوم الاثنين عن انضمامه إلى فريق مومباي بالهند، وهي الدولة التي يلعب فيها مجموعة من اللاعبين الدوليين الموهوبين مثل أليساندرو ديل بييرو وديفيد تريزيجيه.

وأشار أنيلكا على حسابه بموقع "تويتر" إلى أنه يشعر بالرغبة في إبراز مواهبه بشكل سريع لمساعدة مومباي في المباريات التي سيخوضها، وذلك لدى إعلانه عن انتقاله إلى الفريق الهندي.

ومن المعروف أن صاحب الـ35 عاما، كان بدون فريق منذ فسخ تعاقده مع نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي في مارس الماضي، بسبب حركة قام بها اثناء الاحتفال بهدف امام وستهام، وجاءت تأييدا لفنان ساخر متهم بمعاداة السامية.

ويعد مومباي الفريق الثاني عشر الذي ينضم إليه أنيلكا على مدار مسيرته، علما بأنه لعب في السابق لعدة أندية من بينها باريس سان جيرمان، وأرسنال، وريال مدريد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وفناربخشة، وتشيلسي ويوفنتوس.

وكان اللاعب الفرنسي على وشك الانضمام إلى أتلتيكو مينيور البرازيلي في أبريل الماضي، ولكن التعاقد لم يتم بين الطرفين