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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، بتقديم واجب العزاء لأسرة مُجنّد الخدمة الوطنية محمد خالد خليفة الريسي الذي وافته المنية قبيل منتصف الليلة قبل الماضية في السكن الداخلي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وقال سموه في تغريده على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "قدمت اليوم واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية محمد الريسي، لمست فخر أهله به، وصبرهم على فقده، واحتسابهم له عند ربه".

وأضاف: "أكبر عزاء لأسرة محمد الريسي أنه توفي أثناء خدمته لوطنه، وأكبر عزاء لنا جميعا أنه غادرنا وهو يحمل شرف الجندية على كتفه".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت المغفور له بإذن الله تعالى، مُجنّد الخدمة الوطنية محمد خالد خليفة الريسي الذي وافته المنية قبيل منتصف الليلة قبل الماضية في السكن الداخلي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.
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