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17 دولة تشارك في اجتماع قيادات الإدارة بالوطن العربي

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قال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن 17 دولة عربية وأوربية، شاركت في الاجتماع السنوي الـ14 لمديري وقيادات معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بالمغرب.

وأضاف الفاعوري، في تصريحات له، الاثنين، أن الاجتماع ناقش موضوعا هاما هو «تقييم الأداء المؤسسي»، الذي يعتبر المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، ويشمل العديد من الأبعاد، أهمها أداء الأفراد داخل كل إدارة وقسم، وأداء الإدارات في إطار السياسات العامة للمؤسسة، بالإضافة إلى أداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن أوراق العمل غطت عدة محاور، أبرزها تقييم الأداء المؤسسي، «المفهوم والمداخل والآليات ومؤشرات التقييم»، وتجربة التقييم المؤسسي للمنظمة، وأفضل الممارسات لدى الدول العربية في تقييم تطبيق الأداء المؤسسي، ومناقشة تجارب المعاهد العربية والدولية المشاركة في أعمال الاجتماع في مجال تقييم الأداء المؤسسي.

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