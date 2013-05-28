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الإخوان: صهياينة وراء إنشاء سد النهضة بأثيوبيا لتضييق الخناق على مصر

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الإخوان: صهياينة وراء إنشاء سد النهضة بأثيوبيا لتضييق الخناق على مصر الإخوان: صهياينة وراء إنشاء سد النهضة بأثيوبيا لتضييق الخناق على مصر

قال أحمد عارف المتحدث الإعلامي بإسم جماعة الإخوان المسلمين أن ملف مياه دول حوض النيل قد شهد إهمالًا جسيمًا مع نهاية عام ٢٠١٠ إلى حد محاولات التعدي على حصة الطبيعية و التاريخية في المياه ، وذلك علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأضاف عارف أن هناك بعض الأيادي الصهيونية التي قد حاولت إغراء بعض الدول الإفريقية بشراء الماء منها و تحويل المياه إلى سلعة اقتصادية و أداة لتضييق الخناق على مصر ، و ما السدود و الإنشاءات النهرية التى تقام هنا و هناك إلا مظهر من مظاهر هذه السياسة .

وأكد عارف علي أن النجاح الآن هو في الالتفاف على هذه الإستراتيجية ؛ بتعظيم حقوق الجوار الإفريقي ، و تقديم حزمة من المشروعات التنموية المشتركة و وضع سياسات استيعاب و ندية إنسانية بعيدًا عن لغة الاستعلاء و التهميش ؛ حيث أن مصر تعتمد على النيل بنسبة ٩٦٪ ، بينما إثيوبيا تستفيد من مياه النيل بنسبة ٢٪ فقط .

واختتم عارف حديثه بالتأكيد علي إنه لابد من دبلوماسية رسمية قوية و مدعومة بدبلوماسية شعبية من كل قوى المجتمع و جمعياته و أحزابه و أيضًا قوى المجتمع الناعمة و منها الكنيسة المصرية ودورها الوطني في الامتداد الروحي مع الكنيسة الإثيوبية و تأثيرها في صناعة القرار الإثيوبي .

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