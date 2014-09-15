31 مدرسة جديدة بالأقصر وجولات دورية علي المدارس استعدادا للعام الدراسي

انهت محافظة الأقصر استعدادتها للعام الدراسي الجديد وفي هذا الصدد وجه اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي

> شملت جميع قطاعات المحافظة لوضع كافة الترتيبات للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم والأمن لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عرقلة سير العمل داخل المدارس وإتخاذ اجراءات وقائية في جميع المدارس بوجود مسئولة التمريض بالمدرسة وشدد علي مديري المدارس المقصرين والمتخاذلين بإعفائهم من منصابهم فور رصد أي حالة تسيب أو إهمال أو مخالفة للتعليمات والقوانين كما كلف

> المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإتمام توريد كل الكتب المدرسية فورًا والوصول لنسبة 100% من التوريد وإخطار الطلاب لاستلامها.

وقال عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إن المديرية استعدت للعام الدراسي الجديد بدخول 31 مدرسة من المدارس ذات الفصل

> واحد الخدمة هذا العام بمساهمة مؤسسة مصر الخير بالإضافة إلي مدرسة نجع غنيم مشيرًا إلي عقد عدة اجتماعات مع مديري المديريات للوقوف علي مدي استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلي إنتهاء عمليات تطوير وصيانة المدارس وتوزيع موظفو أمن المدارس والعمالة اللازمة علي كل مدرسة لافتًا إلي أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات دورية علي المدارس لمتابعة مدي إنضباط العملية التعليمية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

> واشار وكيل الوزارة إلي وجود لجنة من الإدارات التعليمية ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية لمعاينة كل المدارس والتأكد من اكتمال الأثاث المدرسي بها ونظافتها من الداخل والخارج ومتابعة اعمال الصيانة للمباني وإصلاح الأثاث المتهالك وإعادة استخدامه في المدارس والإهتمام بنظافة المدرسة والبيئة المحيطة بها واصلاح دورات المياه التالفة وشددت علي ضرورة توافر الإجراءات الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية

> والتعليم وهي وجود زائرة صحية ومنسق اجتماعي بجميع الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة فضلًا عن مراعاة عدم زيادة كثافة الفصول ووجود عامل بكل دورة مياه وتوافر المواد المطهرة إلي جانب حارس أمن.