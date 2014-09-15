مجلس الدولة في تعديلات «لائحة السجون»: للسفراء زيارة رعاياهم

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع تعديلات قانون لائحة السجون الجديدة، والتي تقدمت بها وزارة الداخلية للقسم لمراجعتها وإعادة صياغتها برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع.

شملت التعديلات المادة 74 مكرر من القانون، والتي تعطي لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، سلطة السماح لممثلي السفارات والقنصليات بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل.

ونصت تعديلات المادة 81 على أنه يعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه.

وأوضحت المادة 85 مكرر 1، أن تتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.

ونصت المادة 85 مكرر 2، على أن لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقى واجب العزاء، أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى تحقيقا للتواصل مع أسرته ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.

ونصت المادة 85 مكررا 3، إن المسجونين المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالا والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى يسمح لكل فئة منهم على حده خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساء، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحا فقط، لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.