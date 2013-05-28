دراسة: الأشعة المقطعية تحد من معدلات وفاة مرضى سرطان الرئة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية لأمراض الرئة عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أنواع الأشعة المختلفة المستخدمة فى الكشف عن مرض سرطان الرئة، أخطر أمراض الأورام على الإطلاق والمسبب الأول لحدوث الوفاة بين أمراض السرطان المختلفة بأمريكا.

وكشف الباحثون أنه على الرغم من اللغط الذى أثير حول الأشعة المقطعية "CT scan" إلا أنه ثبت فاعليتها فى الحد من معدل وفيات مرضى سرطان الرئة، وهو ما يحفز الأطباء على استخدامها على الرغم من المخاطر المحتملة التى قد تحدثها.

وتعد تلك هى الدراسة الثانية التى تؤكد فاعلية الأشعة المقطعية بعد الدراسة الأولى التى صدرت فى عام 2011 الماضى، وحملت النتائج ذاتها.

وتابع الباحثون أن الأشعة المقطعية أثبتت تفوقها على الأشعة السينية "Xray" فى الكشف عن مرض سرطان الرئة، وتستطيع الكشف عن عدد أكبر من خلايا الأورام لا تستطيع الأشعة السينية الكشف عنها، وكشفت النتائج أن المرضى الذين خضعوا للفحوصات بالأشعة السينية قلت معدلات وفاتهم بنسبة 20% مقارنة بالمرضى الذين استخدموا الأشعة السينية.

وشملت الدراسة 53000 شخص، تتراوح أعمارهم ما بين 55 و74 عاما، وبدأت الدراسة فى عام 2002، واستمرت لدة 3 أعوام.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "New England Journal of Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثالث والعشرين من شهر مايو الجارى.